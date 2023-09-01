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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية تراجعًا، حيث تراجع سعر جرام الذهب بحسب منصة آي صاغة بنحو 15جنيهًا في بعض الاعيرة، فيما اختلف السعر من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية.  

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة، بعد أن ارتفع سعر الجرام خلال الاسابيع الماضية، وجاءت اسعارها على النحوالاتي:

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التحويلات المرورية البديلة بعد غلق طريق 26 يوليو

أسعار الذهب اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية 

الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 هبوطا بنحو 5 جنيهات، إذ بلغ سعر الذهب عيار 24، نحو 2594.25 للبيع، و 2565.75 للشراء

 

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22، نحو 2378 للبيع، و 2352 للشراء، ليسجل هبوطا بنهاية اليوم نحو 5.25

 

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 2270 للبيع، و 2245 للشراء، مسجلا هبوطا 5 جنيهات

 

سعر الذهب عيار 18

1945.75 للبيع

1924.25 للشراء

 

سعر الذهب عيار 14

1513.25 بيع

1496.75 شراء

 

سعر الذهب عيار 12

1297.25 بيع

1282.75 شراء

 

سعر الذهب عيار 9

972.75 بيع

962.25 شراء

 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 19775جنيه

 

فيما وصل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بامب 280260

 

سعر أوقية الذهب العالمية

ووصل سعر أوقية الذهب العالمية1921 دولار.

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