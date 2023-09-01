الدكتور محمد خليفة وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بتربية بنين الأزهر بأسيوط

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قراراً هاماً يتعلق بتكليف الدكتور محمد خليفة عبدالرحمن إسماعيل، الأستاذ المساعد بقسم المناهج في كلية التربية بنين بأسيوط، للقيام بأعمال وكيل كلية التربية بنين بأسيوط لشئون التعليم والطلاب

تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور سلامة داود لتطوير الأنشطة الأكاديمية والإدارية في جامعة الأزهر، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في العمل الجامعي.

وكيل كلية التربية بنين بأسيوط لشؤون التعليم والطلاب هو منصب رفيع المستوى يتطلب قدرات وخبرات متميزة في مجال الإدارة التعليمية ورعاية الطلاب. وقد وضع فضيلة الدكتور سلامة داود ثقته في الدكتور محمد خليفة عبدالرحمن إسماعيل الذي يتمتع بقدرات قيادية ومهارات متعددة في التعامل مع الطلاب وتدريس المناهج.

ستكون مسؤوليات الدكتور محمد خليفة عبدالرحمن إسماعيل في منصبه الجديد تشمل تنسيق العملية التعليمية في كلية التربية بنين بأسيوط ومتابعة أمور الطلاب واحتياجاتهم الأكاديمية والمعيشية. إضافة إلى ذلك، سيعمل على تقديم الدعم والإرشاد للأساتذة والموظفين والطلاب والمساهمة في تحسين بيئة التعليم والتعلم في الكلية.

تهدف هذه التكليفات إلى تعزيز المؤسسة الأكاديمية والإدارية في جامعة الأزهر، وتوفير مناخ تعليمي مناسب يتمتع بالكفاءة والجودة. وتشكل تلك الخطوة المهمة جزءاً من استراتيجية الجامعة لتعزيز المسار الأكاديمي والتعليمي وتقديم خدمات مميزة للطلاب والأساتذة.

يتطلع الجميع إلى أن يكون الدكتور محمد خليفة عبدالرحمن إسماعيل قادراً على تحقيق تطلعات جامعة الأزهر في تعزيز التعليم الجامعي وتطوير الكلية، وأن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز الجودة والتميز في مجال التعليم في كلية التربية بنين بأسيوط.