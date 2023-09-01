أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق للمستهلك.. الفراخ الحمراء بكام؟؟

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية والمحلية للمستهلك، وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا ووصلت لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفراخ صباح اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية، التي شهدت ثباتًا سعريًا، وتحرص الوفد على تقديم الخدمات السعرية لمتابعيها كافة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التجارية في مصر، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

سبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرار التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية:

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك:

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 70 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك:

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 107 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

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وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 175 جنيهًا للكيلو.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجية.