تفاصيل عرض الاتحاد "الخيالي" لـ محمد صلاح

قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضًا خياليًا لنظيرتها في ليفربول لحسم صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح قبل أيام قليلة من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية في المملكة.

وذكرت شبكة BBC البريطانية في تقريرها اليوم: " رغم رفض ليفربول مجددًا، نادي الاتحاد السعودي، يرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع محمد صلاح ويرفض الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة ".

كما ذكر الصحفي الشهير سانتي أونا أن العقد الذي قدمه الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح بلغت مدته 4 سنوات حتى 2027، وتضمن العقد حصول اللاعب على راتب يتراوح بين 500 - 600 مليون يورو كمجمل في السنوات الأربعة.

ومن المقرر ان يحصل محمد صلاح على امتيازات أخرى من خلال العقد مثلما حدث مع نيمار ورونالدو وبنزيما، بالإضافة لحصوله على قصر فخم في جدة.

وأكد سانتي أونا أن محمد صلاح أبدى موافقته على على العرض الذي لا يقاوم؛ بشرط موافقة إدارة ليفربول على رحيله.

في حين أكد الصحفي الشهير دافيد أورنستن أن المفاوض السعودي سيستمر بالضغط اليوم وحتى نهاية الانتقالات في السعودية وفي يناير وبالصيف المقبل، حيث أنهم يريدون بشدة الحصول على محمد صلاح.

كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على أن النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الفريق ليس للبيع.

وشدد كلوب على دهشة الجميع من النشاط الكروي في السعوديه لا أعرف إلى أين سيؤدي ذلك، لكنه يبدو وكأنه تهديد أو مصدر قلق، هناك فرق كبير بين العقود هنا وهناك بدرجة بلغت 100%.

واختتم المدير الفني الألماني تصريحاته قائلا: “ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو أي شخص يجب أن يراقب ما يحدث، علينا جميعاً حماية اللعبة ".