أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق المصرية.. كرتونة الأحمر بكام

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية استقرارًا، ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 122 جنيهات للطبق، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بكل أنواعه خلال تعاملات اليوم الجمعة من أرض المزرعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر البيض الأبيض للمستهلك اليوم الجمعة

كرتونة البيض

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 122 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ124 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 130 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.