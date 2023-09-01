إسطنبول تحظر بيع وتناول الكحول في الأماكن العامة

أثارت مدينة إسطنبول جدلا كبيرا في تركيا، بعد أن أصدر والي المدينة، داوود غُل، تعميما يؤكد فيه حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق.

وجاء التعميم في أعقاب شكاوى من المواطنين بشأن سلوكيات بعض الأشخاص الذين يشربون الكحول في هذه المناطق، والتي وصفت بأنها إزعاجية وتثير الذعر.

وسيتم تغريم من ينتهك الحظر بمبلغ قدره 617 ليرة تركية (نحو 23 دولارا)، في حين سيتم وضع الأشخاص الذين يضبطون في حالة سكر تحت السيطرة حتى يزول السكر عنهم.

المعارضة ترفض

رفضت المعارضة التركية التعميم، معتبرة أنه يمثل تدخلا في أسلوب حياة المواطنين، وطالبت بإلغائه.

بينما دافعت الحكومة التركية عن التعميم، قائلة إنه يستند إلى القانون، وأنه يهدف إلى حماية المجتمع من السلوكيات المشاغبة.

قرارات حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة:

أصدر والي إسطنبول داوود غُل تعميما يؤكد فيه حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق.

جاء التعميم في أعقاب شكاوى من المواطنين بشأن سلوكيات بعض الأشخاص الذين يشربون الكحول في هذه المناطق.

سيُفرض غرامة قدرها 617 ليرة تركية (نحو 23 دولارا) على من ينتهك الحظر.

سيتم وضع الأشخاص الذين يضبطون في حالة سكر تحت السيطرة حتى يزول السكر عنهم.

رفضت المعارضة التركية التعميم، معتبرة أنه يمثل تدخلا في أسلوب حياة المواطنين.

دافعت الحكومة التركية عن التعميم، قائلة إنه يستند إلى القانون، وأنه يهدف إلى حماية المجتمع من السلوكيات المشاغبة.