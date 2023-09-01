أسعار الخضار اليوم الجمعة للمستهلك.. البامية بكام

أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية لدى المستهلك استقرارًا في أغلب الأصناف، إذ إن هناك أصناف أخرى تعاني من الارتفاع المبالغ فية كـ البامية والتي سجلت سعر 40 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة في السوق المحلي لدى المستهلك، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية للوقوف على آخر مستجدات القيمة السعرية لمختلف السلع لا سيما أسعار الخضار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات عند المستهلك اليوم الجمعة

الخضار

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل

سجل سعر البصل 22 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 25 جنيهاً للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 48 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان الأسود نحو 13 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو

بلغت أسعار الباذنجان الأبيض 13 جنيهًا للكيلو

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 14 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 25 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحار

بالنسبة الفلفل الحار وصل سعرها اليوم 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 16 جنيهًا للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية

سجلت أسعار البامية اليوم 40 جنيهًا للكيلو.

ورق العنب البناتي

سجل سعر ورق العنب البناتي نحو 35 جنيهًا للكيلو.

كرنب بالقطعة

سجل سعر كرنب بالقطعة نحو 17 جنيهًا.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

سجل سعر الملوخية نحو 20 جنيهًا للكيلو.