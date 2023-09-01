سجل المواجهات المباشرة بين قادش وفياريال في الدوري الأسباني

سيكون فريقا قادش وفياريال على موعد مع المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة للدوري الأسباني عندما يستقبل قادش منافسه فياريال على ملعب نويفو ميرانديلا بمدينة قادش .

يدخل فريق قادش مواجهته مع فياريال وفي رصيده أربعة نقاط حققها من الفوز في الجولة الاولى على ديبورتيفو الافيس بهدف مقابل لاشىء ثم خسارته بصعوبة امام برشلونة خارج ملعبه بهدفين في الدقائق الأخيرة ثم التعادل بهدف لكل فريق على ملعبه مع منافسة الميريا .

امام فياريال فقبل خسارته الدرامية في الأسبوع الثالث على ملعبه لاسيراميكا امام البارسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة كان قد خسر في الجولة الاولى على ملعبه امام ريال بيتيس بهدفين لهدف وفوزه في الجولة الثانية على ملعب ريال مايوركا بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من أصل تسع نقاط .

التقي قادش مع فياريال اجمالا في تاريخهما في ١١ مباراة فاز قادش في مباراة واحدة وتعادلا في خمس مباريات وفاز فياريال في خمس مباريات وسجل قادش ٨ أهداف واستقبلت شباكه ١٧ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب قادش فقد بلغت ٦ مباريات فاز قادش مباراة وتعادلا في ثلاث مباريات و فاز فياريال في مباراتين وسجل مهاجمو قادش ٣ أهداف وسجل مهاجمو فياريال ستة اهداف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت قادش وفياريال في المواجهات المباشرة في المباريات الرسمية :

٥ فبراير ٢٠٠٦ فياريال - قادش : ١ / ١

٤ ديسمبر ٢٠١٤ قادش - فياريال : ١ / ٢

١٧ ديسمبر ٢٠١٧ فياريال - قادش : ٣ / ٠

١٢ أغسطس ٢٠١٧ قادش - فياريال : ٠ / ٣

٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ قادش - فياريال : ٠ / ٠

٢١ مارس ٢٠٢١ فياريال - قادش : ٢ / ١

٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ فياريال - قادش : ٣ / ٣

٢٠ مارس ٢٠٢٢ قادش - فياريال : ١ / ٠

١ أكتوبر ٢٠٢٢ قادش - فياريال : ٠ / ٠

٢٤ مايو ٢٠٢٣ فياريال - قادش : ٢ / ٠