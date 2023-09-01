كوكا: طموحي حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

ويواصل السويسري مارسيل كولر ولاعبيه حاليًا معسكره في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2023 ـ 2024، فيما يؤدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

أبرز تصريحات أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي

وأكد أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته في تقديم بصمة جيدة مع الفريق خلال الموسم المقبل، مشددًا على أنه سيسعى بكل قوة من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيًا تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقال كوكا: «طموحي في الموسم المقبل حصد العديد من البطولات، وبالتأكيد سنخوض موسمًا صعبًا وتحديات كبيرة، وكل اللاعبين لديهم نفس الرغبة في الفوز بأي بطولة يشارك فيها الأهلي».

وأضاف: «المنافسة في وسط الملعب، ستكون صعبة في ظل تواجد لاعبين كبار ودوليين، ولكن كل المراكز في الفريق تشهد تنافسا شديدا، وأنا أتدرب بمنتهى القوة، وأسعى لأن أكون على قدر المسئولية، وأحافظ على نفسي وتركيزي، وأعمل على الاستفادة من المعسكر الحالي والوصول لجاهزية جيدة».

وواصل: «شاركت مع الفريق في نهاية الموسم الماضي خلال مباريات مهمة، وقدمت مستوى جيدا، وهو ما ساعدني على الدخول للموسم الجديد بمعنويات عالية، وسأعمل على بذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل خلال الموسم الجديد».