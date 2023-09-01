الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنيء الجندي وملك إسماعيل بعد تأهلهما لاوليمبياد باريس 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وذلك بعد فوز احمد الجندى بذهبية بطولة إفريقيا للخماسي الحديث  والمقامة بمصر حاليا وبذلك يحجز  الجندى مقعد جديد في أولمبياد باريس 2024 ، بينما تمكنت لاعبه المنتخب المصري للسيدات ملك إسماعيل  من احراز ذهبية البطولة الافريقية لتصاحب الجندى وتتأهل الى الاوليمبياد أيضا. 
 

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وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البطولة الافريقية للخماسي الحديث

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وزير الرياضة يبحث دعم ريادة الأعمال وتنمية قدرات الشباب مع مسئولي صلتك واليونيسيف

وأثنى وزير الرياضة على اداء اللاعبين وتفوقهم بالبطولة والتمكن من الصعود متمنيا بان تحقق لعبة الخماسي ميداليتين فى الاوليمبياد القادم مثنيا على جهود الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان. 
 

وأضاف صبحي ان القيادة السياسية فى مصر لا تدخر جهدا او دعما ، من اجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.

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