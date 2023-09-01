إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت حملات مجلسي قلين وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، في مهدها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، بقريه ميت الديبة وعزبه الحارس وعزبه خورشيد، على مساحة قيراطين.

مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على أراضى أملاك الدولة.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، بقرية روينه، وقرية الروضة، التابعتين لقرية محلة موسى، وإيقاف الأعمال من المهد، وإزالة التعديات، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

موجهاً بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.