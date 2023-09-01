صالون برلماني لشباب منيا القمح بالشرقية

شارك ٦٠ شاب وفتاة من أعضاء مركز شباب منيا القمح التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في صالون برلماني عن نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الشباب والشيوخ.

وتناول اللقاء؛ شرح ماهية البرلمان وأهميته، وآلية المشاركة فى انتخابات الشباب والشيوخ.

ودور الشباب في التصدي للشائعات ومواجهتها، ومفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وتم فتح باب المناقشة مع الشباب في مشاكل التعليم.

يأتي ذلك بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على برلمان الشباب، وبناءً على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.