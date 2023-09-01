محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لكنيسة سانت كاترين باليونان

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة الي كنيسة سانت كاترين باليونان التابعة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وذلك علي هامش زيارته لدولة اليونان لتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينة هيراكليون اليونانية وشرم الشيخ المصرية لزيادة التبادل السياحي والثقافي، بالاضافة لبحث سبل تنشيط السياحة وفتح أسواق سياحية جديدة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الزيارة الاب فارثولوميوس نائب رئيس أساقفة هيراكليون، والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة اليونان، وعددا من رجال الأعمال المصريين المرافقين للمحافظ خلال زيارته لليونان.