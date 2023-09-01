محافظ أسيوط: لقاءات النواب تهدف لمناقشة مطالب المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن لقاءاته مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد لقاءات دورية مع النواب لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة وتلبية مطالبهم ومتابعة حجم إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة.

حيث التقى محافظ أسيوط على مدار شهر النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير والنائب أحمد حسين جودة والنائب الحسيني جلال والنائبة نجلاء العسيلي والنائبة مريم القمص والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمهندس عصام القرن مدير مديرية الاسكان ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء أسيوط لافتًا أن تلك اللقاءات الدورية تتيح مناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل على تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين مشيدًا بالدور الهام الذى يقوم به أعضاء البرلمان وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل بما يصب في صالح المواطن الأسيوطي.

وخلال اللقاءات المتنوعة استعرض المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عدداً من مطالب واحتياجات المواطنين بمختلف القطاعات شملت الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والري والزراعة وتشديد الرقابة على الأسواق وغيرها من القطاعات فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه تلك القطاعات وآليات التغلب عليها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة هذه المطالب واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين كما تم تبادل الرؤى والنقاش حول حجم الإنجاز ونسب التنفيذ بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

كما ناقش اللواء عصام سعد خلال اللقاءات المختلفة بعض الملفات الهامة للمحافظة والخطط المستقبلية والأعمال التي تتم على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة فضلا عن المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي تعد طوق نجاة لحياة افضل لمواطني القرى وتوفير كافة الخدمات لهم موضحًا أن المشروعات بلغت حتى الآن 2000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه تتم في 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة كما تم مناقشة الخطط الزمنية للمشروعات لدفع عجلة العمل بها والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.

ومن جهتهم أشاد النواب بمنظومة العمل داخل المحافظة وحرص الأجهزة التنفيذية على التعاون المثمر مع النواب من خلال اللقاءات الدورية التي تعقدها المحافظة للعمل على خدمة المواطنين ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها