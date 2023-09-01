الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معاشات سبتمبر.. جدول الصرف ورابط الاستعلام

صرف المعاشات شهر
صرف المعاشات شهر يونيو 2023

موعد صرف معاشات سبتمبر... بدأت وزارة التضامن في الصرف رسميًا بداية من أول سبتمبر 2023، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

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لجنة معاشات "الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء المقبل

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بدء صرف معاشات سبتمبر غدًا.. خطوات الاستعلام

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موعد وأماكن صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الجديدة

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش الجديدة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن المعاش الجديد برقم البطاقة أو الرقم القومي، بعد تعديله رسميًا، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يجب فقط أولًا التسجيل على موقع الهيئة ثم الدخول على الرابط كما يلي:

خطوات التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

 

يتم التسجيل من خلال: رابط التسجيل على موقع التأمين الاجتماعي.

ويحتاج التسجيل إدخال البيانات التالية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، كما يتطلب إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، ويتطلب أيضًا إدخال الرقم القومي والرقم التأميني.

وتحتاج للتسجيل إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني.

 كما يتطلب إدخال وسيلة الاتصال، سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر.

يجب الضغط على مربع «أنا لست برنامج روبوت» عقب إدخال البيانات السابقة، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

 أماكن صرف المعاشات

يتم صرف المعاشات للمواطنين من خلال عدة طرق كما يلي:

1- البريد المصري.

2- منافذ شركة فورى.

3- فروع بنك ناصر الاجتماعى.

4- بنوك القرى.

5- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

6- البنوك التجارية.

7- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش. 

رابط الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة

ومن الممكن الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي بعد التسجيل أو إذا كنت مسجلًا من قبل من خلال  الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.

 

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