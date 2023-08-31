لجنة معاشات "الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء المقبل

تدعو لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري الثاني الأربعاء المُقبل 6 سبتمبر، السادسة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها:

١- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الشهر المنقضي، وضمانات استمراره.

٢- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.

٣- الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.

٤- ما يستجد من أعمال.



وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، فيما تعقد صالون "تواصل الأجيال" الأربعاء الثاني من كل شهر، يليه حفل عيد الميلاد الجماعي، شهريًا بإذن الله