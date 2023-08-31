الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لجنة معاشات "الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

 

تدعو لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري الثاني الأربعاء المُقبل 6 سبتمبر، السادسة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها:
١- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الشهر المنقضي، وضمانات استمراره.
٢- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.
٣- الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.
٤- ما يستجد من أعمال.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، فيما تعقد صالون "تواصل الأجيال" الأربعاء الثاني من كل شهر، يليه حفل عيد الميلاد الجماعي، شهريًا بإذن الله

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