لجنة معاشات "الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء المقبل
تدعو لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري الثاني الأربعاء المُقبل 6 سبتمبر، السادسة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها:
١- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الشهر المنقضي، وضمانات استمراره.
٢- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.
٣- الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.
٤- ما يستجد من أعمال.
وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، فيما تعقد صالون "تواصل الأجيال" الأربعاء الثاني من كل شهر، يليه حفل عيد الميلاد الجماعي، شهريًا بإذن الله