بدء صرف معاشات سبتمبر غدًا.. خطوات الاستعلام
صرف معاشات سبتمبر.. يبحث العديد من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن معاشات شهرسبتمبر وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات غدًا الجمعة الموافق الأول من سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.
يصرف يومي 1سبتمبر و2 سبتمبر، معاشات الفئة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه
يصرف يومي 3 سبتمبر و4 سبتمبر، معاشات الفئة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه
يصرف يومي 5 سبتمبر و6 سبتمبر، معاشات الفئة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه
أماكن صرف المعاشات
ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك
فروع بنك ناصر الاجتماعي
محافظ الهواتف المحمولة
البريد المصري
البنوك التجارية وبنوك القرى
منافذ شركة فوري
الصرف من خلال البريد المصري
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات
الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط
https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
كتابة اسم المستخدم المراد الاستعلام عن معاشه
كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم
تظهر لأصحاب المعاش قيمة المعاشات الخاص به