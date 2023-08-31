بدء صرف معاشات سبتمبر غدًا.. خطوات الاستعلام

صرف معاشات سبتمبر.. يبحث العديد من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن معاشات شهرسبتمبر وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات غدًا الجمعة الموافق الأول من سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

يصرف يومي 1سبتمبر و2 سبتمبر، معاشات الفئة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه

يصرف يومي 3 سبتمبر و4 سبتمبر، معاشات الفئة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه

يصرف يومي 5 سبتمبر و6 سبتمبر، معاشات الفئة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه

أماكن صرف المعاشات

ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك

فروع بنك ناصر الاجتماعي

محافظ الهواتف المحمولة

البريد المصري

البنوك التجارية وبنوك القرى

منافذ شركة فوري

الصرف من خلال البريد المصري

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

كتابة اسم المستخدم المراد الاستعلام عن معاشه

كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم

تظهر لأصحاب المعاش قيمة المعاشات الخاص به