النفط يواصل الارتفاع وبرنت عند 87.22 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 87.22 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84 دولار للبرميل.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن إكمال مشروع منع تسرب النفط من الناقلة صافر فى البحر الأحمر، يتطلب 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة، وأن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم السخى لإكمال هذه المهمة الحيوية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن الفريق المشارك في عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى سفينة بديلة، قد أتم المهمة بنجاح، وأن إكمال هذا العمل يمثل نهاية فصل محوري في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتصدي لخطر تسرب النفط في البحر الأحمر.

وقال "دوجاريك" إن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية، وأشار إلى أنه ثمة عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شلكائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط.

وارتفع سعر خام برنت حوالي ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة بالمئة.

وبحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش صعد برنت 98 سنتا أو نحو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا، أو ما يعادل أيضا 1.1 بالمئة، إلى 84.58 دولار للبرميل.

وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء، الجمعة: "ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولارا للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجددا، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب".