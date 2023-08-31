ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرنت يسجل 85.92 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 31 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 85.92 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى81.70 دولار للبرميل.

الإمدادات النفطية العالمية

وشهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي انخفاضاً بلغ نحو 828 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من عام 2023، أي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 101.1 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 2.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك" الربع الثانى 2023.

وأضاف التقرير أنه يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إمدادات دول أوبك ودول خارج أوبك الأعضاء في مجموعة أوبك بما في ذلك (روسيا) على خلفية قرار خفض مستوى إنتاجها، فضلاً عن انخفاض الإمدادات من كندا، والانخفاض النسبي فى إمدادات دول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع التقرير في حين كان لارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية والزيادة النسبية في إمدادات كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند والمكسيك، دوراً في الحد من انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني من عام 2023.

أثارت شركة جلف كيستون بتروليوم، الخميس، شكوكا بشأن استمرارية نشاطها بعد أن أعلنت أنها خفضت وظائف المغتربين بنسبة 55 بالمئة لخفض النفقات في ظل تعليق تصدير النفط الخام من كردستان العراق.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن وتركز عملياتها في كردستان العراق إنها تدرس إمكانية شطب المزيد من الوظائف بعد الضربة التي تلقتها أعمالها إثر توقف الضخ عبر خط أنابيب نفط العراق-تركيا في مارس.

وقال جون هاريس، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "على الرغم من عدم إعلان إطار زمني رسمي فإننا لا نزال نعتقد أن تعليق الصادرات سيكون مؤقتا وأن حكومة كردستان العراق ستستأنف مدفوعات مبيعات النفط في حينها".

والتقى وزيرا الخارجية والطاقة التركيان الأسبوع الماضي رئيس حكومة كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن موضوعات تضمنت صادرات النفط لكن لم يعلن أي من المسؤولين عن التوصل لاتفاق لاستئناف ضخ الصادرات عبر تركيا.