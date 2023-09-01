الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لـ سنغافورة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بتوجه الناخبون في سنغافورة اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيسة الحالية حليمة يعقوب التي أعلنت عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.

انتخابات سنغافورة

وأعلنت إدارة الانتخابات في سنغافورة، أن حوالي 52 % من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين البالغ أكثر من 2.7 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الساعات الأربع الأولى من بدء عملية الاقتراع، والتي بدأت في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

ويتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين هم نائب رئيس الوزراء السابق رئيس البنك المركزي، ثارمان شانموجاراتنام (66 عامًا)، ومدير الاستثمارات السابق في مؤسسة جي أي سي، بنج كوك سونج (75 عامًا)، ورجل الأعمال تان كين ليان (75 عامًا).

ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات لاختيار الرئيس التاسع للبلاد بعد الإغلاق المقرر في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة، وكانت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب (68 عامًا) قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية، حيث تنتهي ولايتها في 13 سبتمبر الجاري بعد فترة حكم استمرت ست سنوات.