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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حقائب مكدسة بالأموال بمنازل مسؤولين بالجابون| فيديو

حقائب مكدسة بالأموال
حقائب مكدسة بالأموال بمنازل مسؤولين بالجابون

مشاهد صادمة لــ حقائب مكدسة بالأموال بمنازل مسؤولين بالجابون، عثر عليها الانقلابيون "ضباط الجيش المنقلبين" على الرئيس الجابوني . 

 

الأوضاع في الجابون

ونشر أفراد الانقلاب في الجابون، مقطع فيديو عبر محطة جابون 24 التليفزيونية ، أظهر وجود نجل الرئيس علي بونغو ، ومدير مجلس الوزراء السابق ، خلال مصادرة الحقائب واعتقالهما إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين ضمن حملة يقوم بها الجيش المنقلب على الرئيس لتجريم أعضاء الحكومة بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس وتهريب المخدرات. 

 

وقالا نجل الرئيس علي بونغو ومدير مجلس الوزراء السابق، إن هذه الأموال تتعلق بحملة انتخابية ، ليؤكد مدير المجلس: أنها أموال الحملة الانتخابية ، ولا أعرف عدد المبالغ الموجودة في الحقائب . 

 

وكشف قادة الانقلاب في الجابون، عن تنصيب الجنرال بريس أوليفي ، رئيسا انتقاليا للبلاد ، وستقام خلال أيام مراسم التنصيب أمام المحكمة الدستورية . 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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