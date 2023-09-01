عرض "هاملتهن" على مسرح مركز الإبداع الفني

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والمشرف على مسرح مركز الإبداع الفنى، الليلة الأولى لإعادة عرض "هاملتهن" إعداد وإخراج المخرجة الكويتية سعداء الدعاس، من إنتاج مركز الإبداع الفنى .

بحضور سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، وتعد هذه المرة الثالثة لعرض المسرحية، حيث كان العرض الأول لها فى أواخر عام ٢٠٠٩، وتم إعادته فى الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عام ٢٠٢١ "دورة فتحية العسال".

"هاملتهن" البطولة للفنانين "أميرة عبد الرحمن ونورا عصمت"، ويقدم يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم الاثنين ٤ سبتمبر الجارى، ومدة العرض نصف ساعة، مساعد مخرج شيماء عبد القادر، موسيقى نجلاء يونس، أزياء دكتورة مروة عودة.