علي الحجار يروي ملامح رحلته الفنية بمهرجان القلعة.. صور

تواصلت فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث أقيمت أمسية استثنائية على مسرح المحكى.

فكعادته ووسط حشد جماهيرى ضخم التمع النجم علي الحجار ليروى ملامح رحلته الفنية الممتدة وتغنى بباقة من أعماله الخاصة التى حققت شهرة واسعة كان منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ماحبينا، ريشة، من غير ماتتكلمى، زي الهوى، عم بطاطا، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، بطلة حكايتى، العروسة، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عزيز على القلب، ذئاب الجبل، في قلب الليل، جزيرة غمام، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، عارفة وميدلي الانتصارات.

قبله اجاد نجوم الأوبرا للموسيقى العربية حنان عصام، محمد متولى، محمد حسن، وليد حيدر بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وارتدوا عباءة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وتغنوا بعدد من أعماله الخالدة كان منها أول مرة تحب يا قلبى، زي الهوي، اسبقنى يا قلبى، جانا الهوي، قولوله، قارئة الفنجان، علي قد الشوق والتوبة.

كما استعرضت فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " نماذجا من التراث الفنى للبلاد وشملت عددًا من الأعمال الغنائية والتابلوهات الاستعراضية.

وشهد المسرح الخارجى فقرة فنية لثلاثى اندرو ميلاد تضمنت عددا من المؤلفات الغربية وموسيقى الجاز ونالت الإعجاب والاستحسان.