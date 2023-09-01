محمود علاء ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم بعد شفائه من الإصابة

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، مشاركة محمود علاء مدافع الأبيض بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة مزق في أربطة الأنكل، وأدى على أثرها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

وخاض محمود علاء الحصة التأهيلية و البدنية كما شارك في التدريبات الفنية والتقسيمة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته الطبية.

موعد انطلاق معسكر الزمالك الإعدادي

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.