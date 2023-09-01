الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إطلاق أول نموذج محاكاة لقمة البريكس

نموذج محاكاة البريكس
نموذج محاكاة البريكس

 

في ظل الجدل الدائر حول انضمام مصر لمجموعة البريكس ومدي افادته من عدمه للوطن ، مجلس الشباب المصري اعلن عن إطلاق أول نموذج محاكاة لقمة البريكس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتزامن مع انضمام مصر لمجموعة البريكس بصحبة السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، يهدف النموذج إلى تعزيز قدرات الشباب المصري في فهم وتحليل فوائد انضمام مصر للتعاون المالي مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى "البريكس"

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البريكس.. مصر بين الكبار

 وكيف يمكن أن يساهم الانضمام لمجموعة بريكس في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، يستخدم النموذج الاقتصادي بيانات لتحليل تأثيرات مشاركة مصر، مما يعكس التفكير المستقبلي والشبابي في تحقيق الفوائد المحتملة. 

تعكس هذه المبادرة رؤية الشباب المصري في ضرورة استثمار الفرص المتاحة من التعاون الاقتصادي، مما يمهد الطريق للمساهمة في نمو مستدام واستقرار اقتصادي داخل التحالف الاقتصادي.

 

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