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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى "البريكس"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، اليوم الخميس، لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة "البريكس".

ويتناول صالون التنسيقية، مناقشة عدة محاور؛ منها ما تستفيده مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأسباب انضمام مصر للبريكس، ولماذا تمسك أعضاء هذا التكتل بانضمام مصر إليه؟، وأهمية انضمام مصر في هذا التوقيت وسط تأثر العالم بأزمة اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي لانضمام مصر للبريكس على المدى القصير والبعيد، وكيف سيؤثر ذلك على حركة التجارة وخاصة أن الدول الأعضاء بالمجموعة من الدول الكبرى التي تشهد مصر بينهم تبادل تجاري كبير. 

يدير الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما سيشارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة - والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.

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