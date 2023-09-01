الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية اليوم

تنطلق اليوم الجمعة (1/ 9/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل برعاية من وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، لجميع أطياف الشعب المصري.



أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن بدأ اختبارات (المرحلة الأولى التحريرية) للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم من الحاصلين على الدكتوراه في التخصصات التالية : (الدعوة والثقافة الإسلامية، عقيدة وفلسفة، لغويات، البلاغة والنقد) للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان 2023م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، يوم الثلاثاء الموافق: 12 سبتمبر 2023م.



وأعلنت الأاوقاف، أنه لن يسمح بدخول الامتحان إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة المؤهل الأعلى (الدكتوراه) مع الاطلاع على الأصليين، وبيان حالة معتمد موضحًا به تخصص الدكتوراه، وتقارير الثلاث السنوات الأخيرة، ولا يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد، ويتوجب على جميع المتقدمين الواردة أسماؤهم بعد ، التأكد من استيفاء جميع الشروط ، علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها.

وأعلنت الأوقاف عن الأسماء كالتالي

وزارة الأوقاف المصرية

م الاسم المديرية

1. ابراهيم وهبه كامل نعيم الاسكندرية

2. عمر رجب عبدالحكيم جودة الاسكندرية

3. هيثم عبد الرحمن عبد القادر علي الاسكندرية

4. حسام كامل امبابي محمود البحيرة

5. حسن عبدالعزيز شعبان أبو عامر البحيرة

6. سعد مسعود سعد حسن أبوسعده البحيرة

7. سمير السعيد فرج شحاته البحيرة

8. عوض محمد عوض طايل البحيرة

9. محمد رمضان إسماعيل السيسى البحيرة

10. محمد شحاتة عبد الحميد الشرقاوي البحيرة

11. اكرم سلومه محمود سليمان الجيزة

12. رجب إبراهيم حسين رمضان قلقاس. الجيزة

13. رفاعي حلمي متولي كريم الجيزة

14. عبدالحميد احمد عبدالغني راضي الجيزة

15. عبدالغنى عبد العزيز حمد حسب النبي الجيزة

16. محمد احمد حسن موسى الجيزة

17. محمد عبدالرحمن محمد أحمد الجيزة

18. مصطفى فايز عبد الحميد احمد الجيزة

19. مؤمن مرعي سيد علي الجيزة

20. احمد محمد حلمي عبده الدقهلية

21. ايمن محمد خضر الدقهلية

22. سالم محمود عبدالعزيز محمد الدقهلية

23. سامح حسان عبد الفتاح محمد كسبه الدقهلية

24. سامح محمد السعيد المصري الدقهلية

25. سعد فتحي سعد عبد الدايم الدقهلية