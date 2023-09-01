مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الاقتصاد المنزلي باعتماد برنامجي إدارة مؤسسات الأسرة

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى أسرة كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بنواج بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتورة شيرين جلال محفوظ، عميدة الكلية، والدكتورة سوزان سعد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس الشامي، وكيلة الكلية الدراسات العليا والبحوث؛ بمناسبة حصول برنامجي: إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، والاقتصاد المنزلي التربوي، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية الاقتصاد المنزلي وجهودها في خدمة المجتمع من خلال الندوات التوعوية وورش العمل التدريبية التي تهدف في المقام الأول إلى رفع راية جامعة الأزهر عالية خفاقة عن طريق الإسهام في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ومن جانبها وجهت الدكتورة شرين جلال محفوظ، عميدة الكلية، الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، وعلى رأسها فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة؛ لدعمهم في سبيل نهضة الكلية.

وأوضحت أن رؤية ورسالة كلية الاقتصاد المنزلي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق رسالة الأزهر الشريف، وتخريج خريجات متميزات علميًا وخلقيا يسهمن في بناء الوطن ويساعدن في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

مضيفة أنه سبق ذلك اعتماد برنامجي: التغذية وعلوم الأطعمة، والملابس والنسيج وبذلك تكون أقسام الكلية الأربعة تم اعتمادها.