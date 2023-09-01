الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

هدوء ولجان وسيولة مرورية بميادين وطرقات الشرقية

مبنى ديوان محافظة
مبنى ديوان محافظة الشرقية

حالة من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق، إذ إن يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

 

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

 

كما تشهد الشرقية هدوء بالشوارع والطرقات والميادين،  وذلك لتوقف العمل بالمصالح الحكومية، خاصة خلال العطلات الرسمية، يومي الجمعة والسبت، وذلك يرجع إلى تخفيف الضغط علي مدينة الزقازيق، التي يقع بها أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية.

 

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.

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