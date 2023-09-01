آخر فرصة لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وفتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الأربعاء الماضي الموافق 30 أغسطس 2023.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أمام طلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم.

الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفا و863 طالبًا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي 50 ألفا و983 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

www.tansik.digital.gov.eg

ويجب على طلاب الثانوية العامة إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

ضوابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

١. تتاح لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.