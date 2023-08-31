تنسيق المرحلة الثالثة 2023| خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة.

وفتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أمام طلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم.

وترجأ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا بعد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة.

إحصائيات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفا و863 طالبًا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي 50 ألفا و983 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ويجب على طلاب الثانوية العامة إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023: