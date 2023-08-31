محمد صلاح يصل السعودية ليوقع للاتحاد.. صحف العالم ترد بين النفي والتأكيد

يصل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي غدًا الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، لإتمام انتقاله لنادي الاتحاد، في أخر صفقات الميركاتو الصيفي الحالي 2023 في المملكة قبل أيام من غلق الميركاتو الصيفي.

أكدت تقارير أن محمد صلاح سيتواجد غدًا الجمعة في المملكة العربية السعودية للتوقيع الرسمي لنادي الاتحاد والرحيل عن ليفربول بعد 6 مواسم قضاها داخل صفوف الفريق.

السعودية: محمد صلاح يصل عبر طائرة خاصة

وقالت تقارير: "حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غد الجمعة".

وأصبح العميد على استعداد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني لاتمام التعاقد مع مهاجم ليفربول، لكن يرفض كلوب رحيل اللاعب رغم موافقة إدارة الريدز واللاعب نفسه.

انجلترا: السعودية جهزت عرض ضخم لضم صلاح

وقالت الصحف الإنجليزية: "محمد صلاح أصبح مطلوبًا من قبل قادة الدوري السعودي للمحترفين، وأصبحت الجهات المسؤولة عن حسم الصفقة مستعدة لدفع 150 مليون جنيه إسترليني غير الإضافات، لتكون الصفقة القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز".

المانيا: كلوب يتحدث عن موقف صلاح قبل لقاء أستون فيلا

أكدت التقارير أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيتحدث للصحافة غداً الجمعة وبالتحديد قبل مواجهة يوم الأحد المقبل أمام أستون فيلا، وبالتأكيد سيتم سؤاله عن موقف اللاعب، خاصة وأن الموعد النهائي للانتقالات في السعودية سيكون يوم الخميس المقبل، وبعد أسبوع من الدوري الإنجليزي.

ليفربول: صلاح ليس للبيع

أكدت تقارير من داخل ليفربول في انجلترا أن صلاح ليس للبيع وحتى الآن لم يتلق الوسطاء الذين يعملون مع النادي أي شيء من أنفيلد يشجعهم على التفاوض حول بقاء صلاح، ليفربول أنفسهم يقولون أن صلاح ليس للبيع، بالرغم من وجود محاولات مكثفه لإغراء المصري بالدوري السعودي للمحترفين.

يورجن كلوب: أرفض رحيل صلاح

تحدث المدرب يورجن كلوب عن اهتمام نادي الاتحاد بضم محمد صلاح مُصرًا على أنه سيتم رفص أي عروض، وقال: "ليس لدينا عرض، محمد صلاح حتى الآن لاعبًا في ليفربول، وهو أساسي وسيظل كذلك وإن كان هناك شيء فإن الجواب سيكون لا".