أستون فيلا يتأهل لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزا مستحقا على هيبرنيان الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد، مساء الخميس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان أستون فيلا قد فاز في مباراة العودة على الفريق الاسكتلندي بخمسة أهداف نظيفة، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة إلى دور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

فرانكفورت يتأهل لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

قاد المحترف المصري عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز آينتراخت فرانكفورت على نظيره ليفسكي صوفيا البلغاري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب دوتش بانك بارك ، فى إياب الدور الفاصل المؤهل للدور التالي بالموسم الحالي 2023-2024.