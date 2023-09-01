جمهورية الكونغو الديمقراطية.. 48 قتيلاً في اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرة مناهضة للأمم المتحدة

وقعت أعمال عنف في مدينة جوما شرق البلاد، قُتل 48 شخصاً خلال اشتباكات بين الشرطة ومجموعة أرادت تنظيم مظاهرة ضد الأمم المتحدة في غوما، شرق البلاد.

وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تدخلت قوات الأمن في مظاهرة مناهضة للأمم المتحدة نظمتها مجموعة.



وكانت الجماعة المسيحية الوثنية "العقيدة الطبيعية اليهودية والمسيحية تجاه الأمم" قد دعت أتباعها إلى دخول قواعد الأمم المتحدة والمطالبة برحيل أصحاب الخوذ الزرق.

من ناحية أخرى، قال زعماء المجتمع المحلي في 29 أغسطس، إنهم تعرفوا على منازل مسؤولي الأمم المتحدة في بلدة غوما، وأنهم يستعدون لنهبها.

قتل ما لا يقل عن خمسة عشر شخصا، في هجوم نسب إلى ميليشيا كوديكو المجتمعية في إيتوري ، في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رئيس المجتمع المدنى في باهيما نورد

قال شاريتي بانزا، رئيس المجتمع المدنى في باهيما نورد، إن رجال مليشيا كوديكو، شنه هجومًا علي مخيم للصيادين في غوبو، وهى منطقة غير ساحلية، مشيخة (كيان إداري) في مقاطعة إيتوري.

وأضاف بانزا، أن الهجوم استمر "ما يزيد قليلا عن ساعتين وخلف خمسة عشر قتيلا على الأقل"، داعيا القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن تكون أكثر استجابة.

أعرب بانزا، عن أسفه مما يحدث، قائلًا:" رجال الميليشيات هؤلاء لا يتعرضون للهجوم أو المطاردة" .

رئيس مشيخة باهيما نورد

أوضح بيلو موليندو، رئيس مشيخة باهيما نورد، أن قتل تسعة مدنيين وجندي واحد وأربعة من رجال ميليشيا كوديكو"، وقدم حصيلة مؤقتة للقتلى في الوقت الحالي.

اتهم المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جول نغونغ،و أيضا كوديكو "بمهاجمة المدنيين الذين كانوا يصلون يوم الأحد في كنيستهم في غوبو، على ضفاف بحيرة ألبرت"، التي تمثل الحدود مع أوغندا.

وأضاف أن "قواتنا ردت على هذا الهجوم، وتتم ملاحقة رجال الميليشيات"، دون إعطاء أي أرقام فورية.

معلومات عن ميلشيا كوديكو

Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) هي ميليشيا من عدة آلاف من الرجال تدعي حماية قبيلة الليندو من قبيلة منافسة ، هيما ، وكذلك من جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتتكرر الهجمات التي تشنها منظمة كوديكو وغيرها من الميليشيات المجتمعية في إيتوري، ولا سيما شمال بونيا، عاصمة المقاطعة. وقبل أسبوع، قتل سبعة أشخاص آخرين في نفس المنطقة، بحسب بانزا.

بعد عقد من الهدوء، استؤنف الصراع المميت في إيتوري بين الهيما والليندو منذ نهاية عام 2017، مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين وفرار أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.

تسبب الصراع السابق بين الميليشيات المجتمعية في مقتل الآلاف بين عامي 1999 و 2003 ، حتى تدخل قوة أوروبية ، عملية أرتميس ، تحت القيادة الفرنسية.

تنشط العديد من الجماعات المسلحة، التي تدعمها أحيانا البلدان المجاورة، منذ ثلاثة عقود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالمعادن.