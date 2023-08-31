رونالدو يتفوق قبل بداية الجولة الخامسة من الدوري السعودي (أرقام)

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر، على جميع لاعبي الدوري السعودي للمحترفين على مستوى العمل الفردي، قبل بداية الجولة الخامسة من منافسات النسخة الحالية من دوري المحترفين 2023-2024.

اقرأ ايضًا ..

رونالدو الأعلى تقييما في مباراة واحدة

حصل كريستيانو رونالدو على أعلى تقييم في جولة بالدوري السعودي هذا الموسم وبعد مرور 4 جولات من المسابقة حتى الآن، وأصبح هو اللاعب الوحيد الذي يحصل على تقييم بـ 10 درجات هذا الموسم، وجاء سالم الدوسري في المركز الثاني بعد رونالدو، وجاءت القائمة كالآتي:-

كريستيانو رونالدو لاعب النصر (10)

سالم الدوسري لاعب الهلال (9.8)

مالكوم لاعب الهلال (9.7)

محمد فوزير لاعب الرائد (9.3)

روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي (9.3)

رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف

يحتل كريستيانو رونالدو المركز الاول في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين في نسخة الموسم الحالي بـ 5 أهداف، والتي جاءت كالآتي:-

كريستيانو رونالدو لاعب النصر 5 أهداف.

عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد بـ 4 اهداف.

ساديو ماني لاعب النصر بـ 4 اهداف.

مالكوم من الهلال بـ 4 اهداف.

الأكثر صناعة للأهداف

وتمكن كريستيانو رونالدو أن يكون الأكثر صناعة للأهداف أيضًا بهدفين بعد مرور 4 جولات، لينجح في كسر جميع الأرقام بعد مشاركته في مواجهتين فقط هذا الموسم من أصل أربعة مواجهات لعبها النصر، وضمت القائمة كل من:-

كريستيانو رونالدو لاعب النصر "هدفين".

كريم بنزيما لاعب الاتحاد "هدفين".

إيجور كورنادو لاعب الاتحاد "هدفين".

سان ماكسيمان لاعب الأهلي "هدفين".

رياض محرز لاعب الأهلي "هدفين".

رومارينيو لاعب الاتحاد "هدفين".

بروزوفيتش لاعب النصر "هدفين".

أشرف المهديوي لاعب التعاون "هدفين".

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة وتستمر ليومين تنتهي يوم السبت، على أن تقام 4 مواجهات في اليوم الاول و5 لقاءات في اليوم الثاني الختامي للجولة.