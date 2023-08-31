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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تعرض على روسيا مُقترحات مُحددة بشأن استئناف صفقة الحبوب

جوتيريش ولافروف
جوتيريش ولافروف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، أنه وجه إلى وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مُقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

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وقال جوتيريش للصحفيين، يوم الخميس: "قدمنا عددا من المقترحات المحددة في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الروسي. وهي تسمح بتهيئة الظروف لاستئناف مبادرة البحر الأسود".

مبادرة البحر الأسود

وأضاف: "نعتبر أن مبادرة البحر الأسود ساهمت بقسط مهم في أن تكون أسواق الأغذية مناسبة أكثر لحل مهام ضمان الأمن الغذائي، وأسفرت عن انخفاض الأسعار وهيأت الظروف لوصول المنتجات إلى أسواق الدول النامية".

وصرح: "نعتقد أنه سيكون من المهم للغاية استئنافها".

وأشار إلى أن تلك المقترحات قد تكون أساسا لاستئناف صفقة الحبوب، مضيفا أنه يجب أن يكون ثابتا و"ألا يعمل بين أزمة وأخرى وبين توقف وآخر".

ولفت جوتيريش إلى أن المقترحات تضمنت كذلك "عددا من الحلول المحددة بشأن ما يثير القلق (لدى روسيا). وهي تسمح بضمان وصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية وبأسعار ملائمة".

يُذكر أن روسيا كانت قد أعلنت استعدادها للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بعد تنفيذ الشروط الروسية، وخصوصا رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.