روسيا تُسقط مُسيّرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك الحدودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 20:00 مساء اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي بمسيرة على أراضي روسيا".

أراضي مقاطعة بريانسك الحدودية:

أضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الحدودية".

أسقطت الدفاعات الروسية، في وقت سابق، مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وأخرى في مقاطعة كالوغا الحدوديتين مع أوكرانيا.

كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة، مشيرًا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

يكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.