لافروف يكشف سبب رفض روسيا للترويج لصيغة السلام الأوكرانية

أوضح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، لنظيره التركي، هاكان فيدان، سبب رفص روسيا "لصيغة السلام الخاصة بزيلينسكي"، وذلك خلال مُحادثاتهما اليوم الخميس في موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع وزير الخارجية التركي: "بحثنا الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المبادرات التي تهدف للترويج لما يسمى بـ "صيغة السلام" الأوكرانية الفاشلة وغير المقبولة الخاصة بزيلينسكي، وأوضحنا السبب وراء رفضنا الاعتماد وتأييد الجهود الدولية المبذولة بهذا الصدد".

الترويج لصيغة زيلينسكي للسلام

وأوضح أن الجهود الدولية التي تحاول الترويج لصيغة زيلينسكي للسلام تحاول استبدال أي إمكانية لعقد محادثات جادة يمكن أن تسفر عن إيجاد آلية مضمونة تسهم في ضمان الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة لروسيا وأوروبا على حد سواء وتمنع نشوب الصراعات".

واقترح زيلينسكي في شهر نوفمبر 2022، خطة للسلام تتكون من 10 نقاط، لإنهاء الأزمة الأوكرانية، تتضمن ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الاسرى مع روسيا، واستعادة "وحدة أراضي أوكرانيا"، مشددا على ضرورة تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية دولية، وتعويض كييف عن خسائرها على حساب الأصول الروسية المجمدة.

ومن جانبها أكدت موسكو على لسان العديد من مسؤوليها انعدام الشروط المسبقة للسلام في أوكرانيا، وأن روسيا تسعى لتحقيق جمع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحسبان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة لروسيا الاتحادية.