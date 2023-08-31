شرب الماء بكمية كافية يقى من تجلط الدم

يحدث تجلط الدم عندما تسد جلطات الدم الأوردة أو الشرايين، تشمل الأعراض الألم والتورم في ساق واحدة، أو ألم في الصدر، أو تنميل في أحد جانبي الجسم، ويمكن أن تكون مضاعفات تجلط الدم مهددة للحياة، مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية.

وقالت طبيبة القلب يوليا مارشينتسيفا للوقاية من تجلط الدم، من المهم شرب كمية كافية من الماء.

أشارت طبيبة القلب مارشينتسيفا في مقابلة إلى أنه أثناء تجلط الدم، تتشكل جلطات الدم - الجلطات الدموية. في أغلب الأحيان، تظهر مثل هذه الجلطات في الساقين، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مرض وريدي، ويرتبط تكوين مثل هذه الجلطات الدموية ارتباطًا وثيقًا بخطر الحوادث الوعائية.

وحذرت الطبيبة مارشينتسيفا، في حديثها للقناة الخامسة، من أن "الجلطات الدموية يمكن أن ترتفع إلى أعلى النظام، وبالتالي تسد الأوعية الدموية في القلب".

ولفتت الطبيبة إلى أن الأشخاص معرضون للإصابة بتجلط الدم بسبب الخمول وعدم الاعتياد على شرب الماء.

وشدد الطبيبة على أن نمط الحياة المستقر ونقص السوائل يمكن أن يؤثر على تطور تجلط الدم.

ونصحت لمنع ظهور جلطات الدم باستبدال القهوة أو المشروبات السكرية بالمياه النظيفة في كثير من الأحيان، وكذلك المشي بانتظام في الهواء الطلق. إذا كنت تعاني من الدوالي، فيجب عليك الاتصال بأخصائي والخضوع للعلاج اللازم (قد تضطر إلى إزالة الجزء التالف من الوريد). أشارت مارشينتسيفا إلى أن الجراحين فقط هم من يمكنهم تحديد حجم جلطة الدم التي نشأت في الشخص بدقة. يصاب بعض الأشخاص بجلطات دموية طويلة جدًا.