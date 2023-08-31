بدر الشعيبي يشارك جمهوره نبأ استقبال مولودته الرابعة "زادت حياتي حياة"

أعلن النجم الكويتي بدر الشعيبي عن استقباله مولودته الرابعة والتي اختار اسم "حياة" لها.

بدر الشعيبي

بدر الشعيبي عبر انستجرام "عسى ربي يحفظها من كل شر"

فاجأ بدر الشعيبي جمهوره بالخبر السعيد من خلال منشور عبر صفحته الرسمية في "إنستجرام"، حيث كتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله رزقني رابع بناتي اللي زادت حياتي حياة بدر الشعيبي عسى ربي يحفظها من كل شر ويرزقني برّها".

بدر الشعيبي يوثق أسعد لحظات حياته

نشر بدر الشعيبي مقطع فيديو قصيراً يوثّق لحظة احتضان صديقه للطفلة وهو يؤذن في أذنها بعطف، وأرفق المقطع بتعليق كتب فيه: "اغلى من يؤذن بإذن حياة، أبوها الثاني وعضيدي وظهري عبدالرحمن اليحيوح عساني مانحرم منك يالوفي أحبك يا خوي".

https://www.instagram.com/reel/CwiX8yRNABt/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

تفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع المقطع والخبر السعيد ونال إعجاب الآلاف من متابعي بدر الشعيبي الذين تمنّوا للطفلة ولوالدتها الصحة والعافية.