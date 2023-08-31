ميريام فارس تخوض تحدياً وابنها يخطف الأضواء بحركات عفوية (شاهد)

تابعت الفنانة ميريام فارس الترويج لأغنيتها الجديدة "تزلزلها" التي طرحتها قبل أيام عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ميريام فارس

ميريام فارس تخوض تحدياً يسيطر عليه اللون الأحمر

أطلقت ميريام فارس تحدياً بسيطاً، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تؤدي حركات راقصة بيدها وتتمايل برأسها مع أنغام الأغنية، مستخدمةً فيلتر طغى عليه اللون الأحمر، في إطار الترويج للأغنية.

ميريام فارس وابنها



نشرت ميريام فارس مجموعة من الصور العفوية مع ابنها الصغير دايف ومساعداتها في المنزل، وبالفيلتر نفسه، وأرفقتها بتعليق دعت فيها الجميع لجمع أفراد عائلتهم وأحبائهم للرقص والاستمتاع بالأغنية.

جذب الطفل الصغير الأنظار بوسامته وملامحه الجذابة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متغزلين بجماله وبملامحه التي باتت نسخة مصغرة عن ملامح والدته.

ابن ميريام فارس

حرصت ميريام فارس منذ مدة على حجب تعليقات الجمهور على منشوراتها لحماية نفسها وعائلتها من التعليقات القاسية التي تصلها ولوضع حدّ لمنتقدي إطلالاتها ورقصها.

أصدرت ميريام فارس أغنية "تزلزلها" عبر "يوتيوب" تحقق نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني، وتولت ميريام إخراج الفيديو كليب الراقص بنفسها.