حملة لتقليم الأشجار وتحسين البيئة في حي شرق أسيوط

تمتلئ شوارع حي شرق أسيوط بالنظافة والجمال بفضل جهود الوحدة المحلية للحي وإشرافها على أعمال تقليم الأشجار وتحسين البيئة. قاد عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، هذه المهمة المهمة وقد تعاون مع سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم الزراعة.

تم تنفيذ أعمال تقليم الأشجار بهدف التخلص من الأغصان والأغراض التي تشكل خطورة على السلامة العامة وتشويه المشهد الحضري. في شارع عزت جلال، تم قطع وتقليم شجرة تشكل خطورة بسبب انتشارها في الأسلاك الكهربائية. كما تم تنفيذ أعمال تقليم للأشجار في المرسى السياحي بالحي، ما أضاف لمسة من الجمال والنظافة لهذه المنطقة.

تعتبر عمليات تقليم الأشجار جزءًا من الجهود الرامية لرفع مستوى نظافة وجمالية الحي. كما تساهم في تحسين جودة البيئة، فضلاً عن تفادي أي حوادث أو مشاكل تنجم عن انتشار الأشجار على الأسلاك الكهربائية أو على الطرقات.

وتُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود المتواصلة لرفع مستوى النظافة في حي شرق أسيوط بمبادرة من السيد عصام سعد، محافظ أسيوط. حيث أكد على الحاجة إلى تحسين نظام النظافة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير آلية إعادة تدوير المخلفات بالمنطقة.

تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة نظيفة وجميلة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزز السياحة في المنطقة. كما ينبغي أن نذكر أن الحفاظ على النظافة يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الأمراض، وبالتالي، فإن مثل هذه الجهود تعزز الرفاهية والسلامة للجميع.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود المستمرة والمستدامة لرفع مستوى النظافة والجمال في حي شرق أسيوط، بالتعاون مع الجميع، لتحقيق رؤية محافظ أسيوط في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العامة.

حملة لتقليم الأشجار وتحسين البيئة في حي شرق اسيوط

حملة لتقليم الأشجار وتحسين البيئة في حي شرق اسيوط

حملة لتقليم الأشجار وتحسين البيئة في حي شرق اسيوط