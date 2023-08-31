أساطير داخل المستطيل الأخضر ارتدوا القميص رقم 10 بالثمانينيات (الالمانى لوثار ماتيوس)

يزخر تاريخ كرة القدم بنجوم أمتعوا الجماهير على مر العصور، وتركوا ورائهم ذكريات وحكايات ستظل شاهدة على إنجازاتهم ومهاراتهم التي لم ولن تنسى مهما طال الزمان.

وتتناول بوابة الوفد في سلسلة من التقارير تاريخ عدد من الاساطير الذين ارتدو القميص رقم 10 وهو القميص الذي يحمل مكانة خاصة في قلوب الجماهير والمشجعين، والنجم الثالث هو الألمانى لوثار ماتيوس، الحاصل على كأس العالم 1990 مع منتخب بلاده.

الألماني لوثار هربرت ماتيوس

كتب الألماني لوثار هربرت ماتيوس مواليد 21 مارس 1961، أسمه بين العظماء مع منتخب بلاده الذى سيظل التاريخ يذكر اسمه على مر العصور نظرا لتتويجه بمونديال العالم 1990.

الألماني لوثار هربرت ماتيوس

الألماني لوثار هربرت ماتيوس

مسيرته الكروية

لوثار ماتيوس حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، رفقة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ عام 1979، ولعب ضمن صفوف الفريق لمدة خمس سنوات أي حتى عام 1984، استطاع خوض 162 مباراة وسجل 36 هدف طوال مشواره مع الفريق.

وشهد عام 1984 انتقال لوثار ماتيوس الى صفوف نادي بايرن ميونخ لمدة أربعة مواسم، شارك مع البافاري في 113 مباراة وتمكن من احراز 57 هدف.

وكان له الحظ فى تمثيل فريق إنتر ميلان الإيطالي سنة 1988، فشارك في 115 مباراة وسجل 40 هدف.

ثم انهى مسيرته داخل المستطيل الاخضر مع ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني وذلك من عام 1992 وحتى عام 2000، استطاع فى تلك الفترة المشاركة مع البافاري في 189 مباراة وسجل 28 هدف.

وكان لوثار ماتيوس لعب لنادي مترو ستارز الأمريكي، فشهدت مشاركاته في 16 مباراة ولم يستطيع تسجيل أي هدف.

انجازاتة مع منتخب ألمانيا كلاعب :

ـ توج ماتيوس بكأس العالم عام 1990 بأيطاليا

ـ استطاع تحقيق المركز الثاني بكاس العالم 1986 بالمكسيك، وعام 1982 بأسبانيا.

ـ يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم 82 بإسبانيا، 86 بالمكسيك، 90 بإيطاليا، 94 بالولايات المتحدة الأمريكية، 98 بفرنسا.

ماتيوس

ماتيوس

مسيرته كمدرب

و انتقل ماتيوس إلى عالم المستطيل الاخضر لكن بمجال التدريب، فتولى المهام الفنية كمدرب لنادي رابيد فيينا في موسم 2001–2002، وفي موسم 2002–2003 حظى بتدريب نادي بارتيزان بلغراد، وفي سنة 2003 استلم تدريب منتخب هنغاريا لكرة القدم، وقاده حتى سنة 2005، وفي عام 2006 درب نادي أتلتيكو بارانايسي البرازيلي كأول مدرب ألماني يقوم بمثل هذه المهمة، ولكنه ترك الفريق بعد سبع مباريات بحجة أنه يريد البقاء قريبا مع عائلته، ودرب نادي رد بول سالزبورغ إلى جانب تراباتوني الإيطالي وقد ترك الفريق بعد خلاف بينهما على طريقة اللعب ثم ذهب لتدريب الفريق الإسرائيلي مكابي نتانيا، إلى أن أصبح الآن مدرب منتخب بلغاريا لكرة القدم.

أجمل اهداف ماتيوس

هدف رائع لـ ماتيوس

مهارات ماتيوس