الاتحاد يعلن التعاقد مع حسن كادش بديل حجازي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي التعاقد مع اللاعب حسن كادش نجم نادي التعاون السابق، لدعم دفاع النمور في الموسم الحالي 2023-2024، لتعويض غياب أحمد حجازي.

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الاتحاد يعلن ضم حسن كادش

تعاقد الاتحاد مع حسن كادش لمدة 3 مواسم تنتهي بنهاية يونيو من عام 2026، ليكون صاحب الـ 30 عام في مركز الدفاع بجوار أحمد شراحيلي ومهند شنقيطي لحين عودة أحمد حجازي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

كتب نادي الاتحاد من خلال حسابة الرسمي: "كادش في معقل النمور"، وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من أحمد كعكي وأنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة الفريق السعودي، متمنيين له التوفيق في المركز المقبلة لإسعاد الجمهور.

أنمار الحائلي: العمل متواصل لإسعاد الجماهير

ونشر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي عبر حسابة الرسمي بمواقع التواصلي الاجتماعي: "أرحب بالكابتن حسن كادش ضمن صفوف النمور وأتمنى له ولزملائه اللاعبين التوفيق في تحقيق النتائج التي نتطلع لها جميعاً وكان ومازال العمل متواصل لإسعادكم جماهيرنا الغالية والوفية".