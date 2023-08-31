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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

علا غانم تكشف سبب ابتعاد بناتها عن الساحة الفنية

علا غانم
علا غانم

أوضحت الفنانة علا غانم من خلال تصريحات لها، عن موقفها من دخول ابنتيها مجال التمثيل، موضحه بأن حياتهم بعيدة كل البعد عن الفن.

علا غانم

علا غانم عن بناتها "متجوزين ومبسوطين في حياتهم"

كشفت علا غانم خلال لقائها مع "عرب وود" عن أن ابنتيها، قائلة: "هما متجوزين ومبسوطين في حياتهم والموضوع دة بيكون نصيب لكن في الوقت الحالي هما في حياتهم اللي بعيدة كل البعد عن الفن"

فيلم أولاد حريم كريم

من ناحية اخري، تشارك علا غانم في فيلم "اولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم الذي عرض منذ 18 عاما وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، بشرى، داليا البحيري، خالد سرحان وغيرهم نخبة من النجوم.

كما احتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص له في القاهرة والإسكندرية وسط حضور نخبة من النجوم.

أحداث فيلم أولاد حريم كريم 

دارت أحداث الجزء الأول حول شخصية "كريم" والذي يتعرض لمشكلة زوجية فيستعين بأصدقاء الجامعة وهم داليا البحيري، بسمة، علا غانم حتى يساعدوه في استعادة زوجته ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهم كما يتسببوا في تفاقم المشاكل مع زوجته.

علا غانم

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

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