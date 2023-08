ديو غنائي يجمع بين كريم محسن والرابر إزود "حبيبة"

طرح الفنان كريم محسن منذ ساعات قليلة أحدث أغانيه بعنوان "حبيبة"، وهي ديو غنائي يجمع بينه وبين الرابر الشهير "إزود".

مزيج فني يشعل السوشيال ميديا

تعد الأغنية عودة للشكل الغنائي الذي يمزج بين "البوب" و"الراب"، ومنذ طرحها تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا ومحبي هذا المزيج الفني.

وأغنية "حبيبة" من كلمات وألحان إزود، وتوزيع موسيقي رامون، وتم طرحها علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وقد صرح كريم أن ذلك الشكل الغنائي هو عودة قوية لتعاون الراب السين والبوب السين، وأنه يحب ذلك النوع من المزيكا وهذا الشكل، وخصوصا موسيقى "الراب"، وقدم أكثر من تجربة غنائية بهذا الشكل مثل "come back to me " مع النجم تامر حسني وحسام الحسيني.

ويستعد كريم محسن لطرح أكثر من "تراك" في الفترة القادمة بطريقة الديو.