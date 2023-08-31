ستاد العاصمة .. إضاءة رياضية أوروبية على الأراضي المصرية

ستاد العاصمة الإدارية الجديد ، نقلة جديدة في الرياضة المصرية .. أوشك العمل فيه على الانتهاء ، لتضاف إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة السمراء منشأة رياضية متكاملة تصبح بوابة نحو استضافة البطولات العالمية.

ولا يقتصر ستاد العاصمة على توفيرملعب كرة قدم بمواصفات دولية ، بل يتسع المجال للحديث عن منشآت أخرى مغرة بداخله كالملاعب الفرعية الخاصة بالتدريب وصالات رياضية مؤهلة لاستضافة الأنشطة الرياضية الأخرى والألعاب الفردية.

موقع الاستاد..

يقع ستاد العاصمة الإدارية الجديد ، جنوب مقر وزارة الدفاع الجديد على طريق القاهرة - السويس ، وهوجزء من المدينة الرياضية المتكاملة بالعاصمة الجديدة والتي تمتد على سعة 93 فدانًا.

وتضم المدينة ملاعب رياضية لكرة القدم إضافة إلى منشآت خاصة بالألعاب الفردية وملاعب التنس الأرضي وحمام سباحة ييحظى بمواصفات أولمبية.

السعة الجماهيرية ..

ويستعد ستاد العاصمة الإدارية لأن يصبح الأكثر عددًا في الاستقبال الجماهيري بتخطي 90 ألف مشجع ، وهي السعة الغير مسبوقة في ستادات مصر الأخرى ومن بينهم ستاد القاهرة الدولي الذي يتسع إلى 80 ألف متفرج.

تصميم الاستاد ..

يعد ستاد العاصمة الإدارية ، أول ملعب رياضي في كرة القدم مغطى بالكامل داخل مصر ، وتمتاز أرضيته بالعشب الهجين الخليط بين الطبيعي والصناعي.