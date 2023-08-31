الخطيب يصل النمسا لمتابعة معسكر الأهلي

وصل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مطار فيينا عصامة دولة النمسا، لمتابعة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، لتجهيز الفريق للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

استقبال كبير لمحمود الخطيب في النمسا

يبدأ الأهلي الموسم الكروي الجديد بملاقاة نادي اتحاد العاصمة الجزائري والتي تجمع الفريقين في نهائي كاس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم ١٥ من شهر سبتمبر.

كان في استقبال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كل من المستشار خالد المنشاوي القائم باعمال السفارة المصرية بالنمسا والمستشار محمد البحيري القنصل العام، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري للمارد الأحمر، وعمرو وهشام مرزوق المسئولين التنفيذيين عن الجهة المنظمة لمعسكر الفريق في النمسا.

وتم توفير كل التجهيزات اللازمة لإقامة رئيس النادي الأهلي في فيينا، وتسهيل مهمة متابعته للمعسكر، الذي استقر فيه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي على إقامة مباراة ودية واحدة قبل الموسم الجديد.

وأعلنت الجهة المنظمة أنه تم الاتفاق مع احد اندية الدوري الممتاز السلوفيني، من أجل ملاقاة النادي الأهلي، بعد أن أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، موافقته على إقامة اللقاء، والذي تقرر إقامته يوم ٥ سبتمبر المقبل.