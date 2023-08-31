موسكو تتهم كييف بمُحاولة تشويه سُمعة القوات الروسية

حاولت "كييف"، تشويه سُمعة القوات الروسية كضامن للأمن عبر استفزازت تُحاكي انفجارات، أثناء تبديل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة بأن "استفزازات كييف التي قامت بها أثناء تبديل فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باءت بالفشل، وقام الجنود الروس بتأمين المرور الآمن إلى محطة زابوروجيه".

تشويه سُمعة القوات الروسية

وأوضحت الوزارة: "حاولت أوكرانيا باستفزازاتها تشويه سمعة القوات الروسية أثناء تناوب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة".

وأكدت الوزارة أنه "خلال تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استخدمت كييف وسائل تحاكي انفجارات الذخيرة في طريق حركتها".

كما أشارت الوزارة إلى أن "خمسة مفتشين ينضمون إلى مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتتمثل مهمتهم في مراقبة وتقييم حالة سلامة المحطة. كما يتواجد خبراء المنظمة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ سبتمبر 2022.

هذا وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن الهجوم الأوكراني يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زابوروجيه الكهرذرية.