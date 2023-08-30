عاجل
جوجل يطرح أداة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومستندات بألوان مختلفة زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21 (فيديو) فرحة عارمة تجتاح أفراد الجيش والشعب الجابوني عقب الإطاحة بالرئيس بونجو.. فيديو رسميًا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع بافارد  قادمًا من بايرن ميونخ
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُهدد أمريكا: سندفن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، "أناتولي أنطونوف"، بأنه إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن التجارب النووية، فسيتعين علينا "دفن" معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

txt

بيان روسي عاجل حول أحداث الجابون.. "قلق بالغ"

txt

تعليق روسي جديد حول التعاون العسكري التقني مع إيران

وأشار إلى أن روسيا صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000، وتلتزم بشكل ثابت ومسؤول بالامتناع الأحادي الجانب عن إجراء التجارب النووية.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تتبع هذا المثال و"لم تحرك ساكنا لوضع المعاهدة موضع التنفيذ".

مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح

وأضاف أن السياسة الأمريكية، بما في ذلك في مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، هي أن "أحدا آخر، وفي العادة روسيا، هو المسؤول دائما عن تدمير ركائز الأمن الدولي".

وحذر قائلاً: "هذه المرة، إذا لم تتخل واشنطن عن إغراء استئناف التجارب النووية، ولا يمكن لأحد أن يستبعد ذلك، فسوف "ندفن" معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وقال نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوسوف، إن انخراط الولايات المتحدة في صيانة موقع التجارب النووية في نيفادا يظهر أنها لا تنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية، بالرغم من التصويت بالإجماع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد.